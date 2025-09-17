Aperture Finance (APTR) Maklumat Harga (USD)

Aperture Finance (APTR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, APTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APTR sepanjang masa ialah $ 0.149148, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, APTR telah berubah sebanyak -1.63% sejak sejam yang lalu, -16.11% dalam 24 jam dan -0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aperture Finance (APTR) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Aperture Finance ialah $ 9.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APTR ialah 90.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.68K.