Apes Go Bananas (AGB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.44% Perubahan Harga (7D) +7.44%

Apes Go Bananas (AGB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apes Go Bananas (AGB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 108.39K$ 108.39K $ 108.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.39K$ 108.39K $ 108.39K Bekalan Peredaran 819.20T 819.20T 819.20T Jumlah Bekalan 819,200,000,000,000.0 819,200,000,000,000.0 819,200,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Apes Go Bananas ialah $ 108.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGB ialah 819.20T, dengan jumlah bekalan sebanyak 819200000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.39K.