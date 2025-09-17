ApeScreener Harga (APES)
+0.76%
+0.99%
-7.20%
-7.20%
ApeScreener (APES) harga masa nyata ialah $0.01181673. Sepanjang 24 jam yang lalu, APES didagangkan antara $ 0.01147361 rendah dan $ 0.01181772 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APES sepanjang masa ialah $ 0.167266, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00165652.
Dari segi prestasi jangka pendek, APES telah berubah sebanyak +0.76% sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan -7.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa ApeScreener ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APES ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.
Pada hari ini, perubahan harga ApeScreener kepada USD adalah $ +0.0001163.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ApeScreener kepada USD adalah $ -0.0037913966.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ApeScreener kepada USD adalah $ -0.0051074140.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ApeScreener kepada USD adalah $ -0.010615302554902875.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.0001163
|+0.99%
|30 Hari
|$ -0.0037913966
|-32.08%
|60 Hari
|$ -0.0051074140
|-43.22%
|90 Hari
|$ -0.010615302554902875
|-47.32%
ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence. How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions. Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc. Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit. Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place: - What is the project about and its key features. - Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more. - Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories. - Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project. Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out. - Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside. - Revoke contracts and monitor wallet safety. - Rebalance your assets based on your Investor Profile. - and more. Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier. ApeScreener - Your Genius Edge.
