ApeScreener (APES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01147361 $ 0.01147361 $ 0.01147361 24J Rendah $ 0.01181772 $ 0.01181772 $ 0.01181772 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01147361$ 0.01147361 $ 0.01147361 24J Tinggi $ 0.01181772$ 0.01181772 $ 0.01181772 Sepanjang Masa $ 0.167266$ 0.167266 $ 0.167266 Harga Terendah $ 0.00165652$ 0.00165652 $ 0.00165652 Perubahan Harga (1J) +0.76% Perubahan Harga (1D) +0.99% Perubahan Harga (7D) -7.20% Perubahan Harga (7D) -7.20%

ApeScreener (APES) harga masa nyata ialah $0.01181673. Sepanjang 24 jam yang lalu, APES didagangkan antara $ 0.01147361 rendah dan $ 0.01181772 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APES sepanjang masa ialah $ 0.167266, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00165652.

Dari segi prestasi jangka pendek, APES telah berubah sebanyak +0.76% sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan -7.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ApeScreener (APES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa ApeScreener ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APES ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.