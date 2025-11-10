ApeStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung ApeStrategy (APESTR) hari ini ialah $ 0.00202934, dengan 3.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APESTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00202934 setiap APESTR.

ApeStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,968,455, dengan bekalan edaran sebanyak 969.86M APESTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APESTR didagangkan antara $ 0.00192738 (rendah) dan $ 0.00204206 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0246464, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00159545.

Dalam prestasi jangka pendek, APESTR dipindahkan -0.42% dalam sejam terakhir dan -23.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ApeStrategy (APESTR) Maklumat Pasaran

ApeStrategy (APESTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.97M
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.97M
Bekalan Peredaran 969.86M
Jumlah Bekalan 969,857,778.2415434

