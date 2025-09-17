Apex (SN1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 24J Rendah $ 4.26 $ 4.26 $ 4.26 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 24J Tinggi $ 4.26$ 4.26 $ 4.26 Sepanjang Masa $ 12.58$ 12.58 $ 12.58 Harga Terendah $ 4.03$ 4.03 $ 4.03 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) -1.77% Perubahan Harga (7D) -1.77%

Apex (SN1) harga masa nyata ialah $4.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN1 didagangkan antara $ 4.14 rendah dan $ 4.26 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN1 sepanjang masa ialah $ 12.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.03.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN1 telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan -1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apex (SN1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M Bekalan Peredaran 2.48M 2.48M 2.48M Jumlah Bekalan 2,482,523.501642044 2,482,523.501642044 2,482,523.501642044

Had Pasaran semasa Apex ialah $ 10.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN1 ialah 2.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2482523.501642044. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.49M.