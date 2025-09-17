Apexrom (APR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00123536$ 0.00123536 $ 0.00123536 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -34.50% Perubahan Harga (7D) -34.50%

Apexrom (APR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, APR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APR sepanjang masa ialah $ 0.00123536, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, APR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -34.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apexrom (APR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.65K$ 33.65K $ 33.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.79K$ 71.79K $ 71.79K Bekalan Peredaran 454.58M 454.58M 454.58M Jumlah Bekalan 969,970,520.0 969,970,520.0 969,970,520.0

Had Pasaran semasa Apexrom ialah $ 33.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APR ialah 454.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969970520.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.79K.