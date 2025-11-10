ApexToken Harga Hari Ini

Harga langsung ApexToken (APX) hari ini ialah --, dengan 6.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APX kepada USD penukaran adalah -- setiap APX.

ApexToken kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 867,429, dengan bekalan edaran sebanyak 1.04B APX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00208163, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, APX dipindahkan +5.68% dalam sejam terakhir dan -2.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ApexToken (APX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 867.43K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.05M Bekalan Peredaran 1.04B Jumlah Bekalan 29,988,479,779.06386

