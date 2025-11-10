Apillon Harga Hari Ini

Harga langsung Apillon (NCTR) hari ini ialah $ 0.00248129, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NCTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00248129 setiap NCTR.

Apillon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 103,770, dengan bekalan edaran sebanyak 41.82M NCTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NCTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04553041, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00191951.

Dalam prestasi jangka pendek, NCTR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -34.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Apillon (NCTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 372.19K$ 372.19K $ 372.19K Bekalan Peredaran 41.82M 41.82M 41.82M Jumlah Bekalan 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Had Pasaran semasa Apillon ialah $ 103.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NCTR ialah 41.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 372.19K.