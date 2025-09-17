apM Coin (APM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00267852 $ 0.00267852 $ 0.00267852 24J Rendah $ 0.00273045 $ 0.00273045 $ 0.00273045 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00267852$ 0.00267852 $ 0.00267852 24J Tinggi $ 0.00273045$ 0.00273045 $ 0.00273045 Sepanjang Masa $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 Harga Terendah $ 0.00244691$ 0.00244691 $ 0.00244691 Perubahan Harga (1J) -0.71% Perubahan Harga (1D) -1.15% Perubahan Harga (7D) +1.45% Perubahan Harga (7D) +1.45%

apM Coin (APM) harga masa nyata ialah $0.00267843. Sepanjang 24 jam yang lalu, APM didagangkan antara $ 0.00267852 rendah dan $ 0.00273045 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APM sepanjang masa ialah $ 1.066, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00244691.

Dari segi prestasi jangka pendek, APM telah berubah sebanyak -0.71% sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan +1.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

apM Coin (APM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 969.29K$ 969.29K $ 969.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Bekalan Peredaran 361.88M 361.88M 361.88M Jumlah Bekalan 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

Had Pasaran semasa apM Coin ialah $ 969.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APM ialah 361.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1812500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.85M.