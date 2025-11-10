APO Harga Hari Ini

Harga langsung APO (APO) hari ini ialah $ 0.166438, dengan 0.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APO kepada USD penukaran adalah $ 0.166438 setiap APO.

APO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 162,483, dengan bekalan edaran sebanyak 980.44K APO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APO didagangkan antara $ 0.155515 (rendah) dan $ 0.168398 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.222348, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.068552.

Dalam prestasi jangka pendek, APO dipindahkan +2.19% dalam sejam terakhir dan -1.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

APO (APO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 162.48K$ 162.48K $ 162.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.14M$ 33.14M $ 33.14M Bekalan Peredaran 980.44K 980.44K 980.44K Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa APO ialah $ 162.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APO ialah 980.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.14M.