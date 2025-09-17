Lagi Mengenai ACRED

Apollo Diversified Credit Securitize Fund Harga (ACRED)

Tidak tersenarai

1 ACRED ke USD Harga Langsung:

$1,061.99
$1,061.99$1,061.99
0.00%1D
USD
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:43:59 (UTC+8)

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1,061.74
$ 1,061.74$ 1,061.74
24J Rendah
$ 1,062.67
$ 1,062.67$ 1,062.67
24J Tinggi

$ 1,061.74
$ 1,061.74$ 1,061.74

$ 1,062.67
$ 1,062.67$ 1,062.67

$ 1,063.45
$ 1,063.45$ 1,063.45

$ 1,004.33
$ 1,004.33$ 1,004.33

-0.01%

-0.00%

-0.00%

-0.00%

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) harga masa nyata ialah $1,061.99. Sepanjang 24 jam yang lalu, ACRED didagangkan antara $ 1,061.74 rendah dan $ 1,062.67 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ACRED sepanjang masa ialah $ 1,063.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,004.33.

Dari segi prestasi jangka pendek, ACRED telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Maklumat Pasaran

$ 111.92M
$ 111.92M$ 111.92M

--
----

$ 111.92M
$ 111.92M$ 111.92M

105.39K
105.39K 105.39K

105,387.128584
105,387.128584 105,387.128584

Had Pasaran semasa Apollo Diversified Credit Securitize Fund ialah $ 111.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ACRED ialah 105.39K, dengan jumlah bekalan sebanyak 105387.128584. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.92M.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund kepada USD adalah $ -0.104604370175.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund kepada USD adalah $ +14.6436739110.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund kepada USD adalah $ +24.7290743440.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund kepada USD adalah $ +33.5753588764214.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.104604370175-0.00%
30 Hari$ +14.6436739110+1.38%
60 Hari$ +24.7290743440+2.33%
90 Hari$ +33.5753588764214+3.26%

Apakah itu Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Sumber

Apollo Diversified Credit Securitize Fund Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apollo Diversified Credit Securitize Fund.

Semak Apollo Diversified Credit Securitize Fund ramalan harga sekarang!

ACRED kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Memahami tokenomik Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ACRED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Berapakah nilai Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) hari ini?
Harga langsung ACRED dalam USD ialah 1,061.99 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ACRED ke USD?
Harga semasa ACRED ke USD ialah $ 1,061.99. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Apollo Diversified Credit Securitize Fund?
Had pasaran untuk ACRED ialah $ 111.92M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ACRED?
Bekalan edaran ACRED ialah 105.39K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACRED?
ACRED mencapai harga ATH sebanyak 1,063.45 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACRED?
ACRED melihat harga ATL sebanyak 1,004.33 USD.
Berapakah jumlah dagangan ACRED?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACREDialah -- USD.
Adakah ACRED akan naik lebih tinggi tahun ini?
ACRED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACREDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:43:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.