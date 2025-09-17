Apakah itu Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Sumber Laman Web Rasmi

Apollo Diversified Credit Securitize Fund Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apollo Diversified Credit Securitize Fund.

Semak Apollo Diversified Credit Securitize Fund ramalan harga sekarang!

ACRED kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Memahami tokenomik Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ACRED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Berapakah nilai Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) hari ini? Harga langsung ACRED dalam USD ialah 1,061.99 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ACRED ke USD? $ 1,061.99 . Lihat Harga semasa ACRED ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Apollo Diversified Credit Securitize Fund? Had pasaran untuk ACRED ialah $ 111.92M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ACRED? Bekalan edaran ACRED ialah 105.39K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACRED? ACRED mencapai harga ATH sebanyak 1,063.45 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACRED? ACRED melihat harga ATL sebanyak 1,004.33 USD . Berapakah jumlah dagangan ACRED? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACREDialah -- USD . Adakah ACRED akan naik lebih tinggi tahun ini? ACRED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACREDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Kemas Kini Industri Penting