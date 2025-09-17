Apple Cat ($ACAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00762093$ 0.00762093 $ 0.00762093 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.63% Perubahan Harga (7D) -8.76% Perubahan Harga (7D) -8.76%

Apple Cat ($ACAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $ACAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $ACAT sepanjang masa ialah $ 0.00762093, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $ACAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.63% dalam 24 jam dan -8.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apple Cat ($ACAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 67.40K$ 67.40K $ 67.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.40K$ 67.40K $ 67.40K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,969,359.0 999,969,359.0 999,969,359.0

Had Pasaran semasa Apple Cat ialah $ 67.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ACAT ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999969359.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.40K.