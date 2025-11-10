Apraemio Harga Hari Ini

Harga langsung Apraemio (APRA) hari ini ialah $ 0.109768, dengan 0.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APRA kepada USD penukaran adalah $ 0.109768 setiap APRA.

Apraemio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,147,937, dengan bekalan edaran sebanyak 138.00M APRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APRA didagangkan antara $ 0.105944 (rendah) dan $ 0.110828 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.290289, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.079579.

Dalam prestasi jangka pendek, APRA dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan +3.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Apraemio (APRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.15M$ 15.15M $ 15.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.77M$ 109.77M $ 109.77M Bekalan Peredaran 138.00M 138.00M 138.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Apraemio ialah $ 15.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APRA ialah 138.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.77M.