Apricot (APRT) Maklumat Harga (USD)

Apricot (APRT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, APRT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APRT sepanjang masa ialah $ 0.334352, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, APRT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apricot (APRT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 115.97K$ 115.97K $ 115.97K Bekalan Peredaran 164.50M 164.50M 164.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Apricot ialah $ 19.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APRT ialah 164.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 115.97K.