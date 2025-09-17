Apakah itu April (APRIL)

Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

April (APRIL) Sumber Laman Web Rasmi

April Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai April (APRIL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset April (APRIL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk April.

Semak April ramalan harga sekarang!

APRIL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik April (APRIL)

Memahami tokenomik April (APRIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APRIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai April (APRIL) Berapakah nilai April (APRIL) hari ini? Harga langsung APRIL dalam USD ialah 0.0004526 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa APRIL ke USD? $ 0.0004526 . Lihat Harga semasa APRIL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran April? Had pasaran untuk APRIL ialah $ 48.26K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran APRIL? Bekalan edaran APRIL ialah 106.62M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APRIL? APRIL mencapai harga ATH sebanyak 0.201633 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APRIL? APRIL melihat harga ATL sebanyak 0.00024639 USD . Berapakah jumlah dagangan APRIL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APRILialah -- USD . Adakah APRIL akan naik lebih tinggi tahun ini? APRIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APRILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

April (APRIL) Kemas Kini Industri Penting