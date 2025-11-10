Aptos Futures Harga Hari Ini

Harga langsung Aptos Futures (APF) hari ini ialah $ 0.00001656, dengan 0.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APF kepada USD penukaran adalah $ 0.00001656 setiap APF.

Aptos Futures kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,104.81, dengan bekalan edaran sebanyak 851.89M APF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APF didagangkan antara $ 0.00001613 (rendah) dan $ 0.00001662 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00078764, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001546.

Dalam prestasi jangka pendek, APF dipindahkan -0.34% dalam sejam terakhir dan -14.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aptos Futures (APF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.56K$ 16.56K $ 16.56K Bekalan Peredaran 851.89M 851.89M 851.89M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Aptos Futures ialah $ 14.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APF ialah 851.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.56K.