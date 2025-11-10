APX Harga Hari Ini

Harga langsung APX (APX) hari ini ialah $ 0.283888, dengan 6.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APX kepada USD penukaran adalah $ 0.283888 setiap APX.

APX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,630,767, dengan bekalan edaran sebanyak 37.47M APX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APX didagangkan antara $ 0.260909 (rendah) dan $ 0.288071 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.42, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, APX dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan -3.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

APX (APX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.63M$ 10.63M $ 10.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.13B$ 1.13B $ 1.13B Bekalan Peredaran 37.47M 37.47M 37.47M Jumlah Bekalan 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

