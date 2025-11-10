Tokenomik APX (APX)

Tokenomik APX (APX)

Lihat cerapan utama tentang APX (APX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:36:16 (UTC+8)
APX (APX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk APX (APX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.93M
Jumlah Bekalan:
$ 3.98B
Bekalan Edaran:
$ 37.47M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.16B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.42
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.289782
APX (APX) Maklumat

APX launched on 21 December 2021. A total supply of 10 billion APX will be minted. The first listing DEX for APX is PancakeSwap, for a listing price of $0.0004. The bulk of the tokens will be minted via trading rewards on ApolloX.

Laman Web Rasmi:
https://www.apollox.finance/

Tokenomik APX (APX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik APX (APX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token APX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token APX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik APX, terokai APX harga langsung token!

APX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju APX? Halaman ramalan harga APX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
