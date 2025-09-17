APYSwap (APYS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00284506 $ 0.00284506 $ 0.00284506 24J Rendah $ 0.00389955 $ 0.00389955 $ 0.00389955 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00284506$ 0.00284506 $ 0.00284506 24J Tinggi $ 0.00389955$ 0.00389955 $ 0.00389955 Sepanjang Masa $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 Harga Terendah $ 0.00178505$ 0.00178505 $ 0.00178505 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +1.97% Perubahan Harga (7D) +12.92% Perubahan Harga (7D) +12.92%

APYSwap (APYS) harga masa nyata ialah $0.00290387. Sepanjang 24 jam yang lalu, APYS didagangkan antara $ 0.00284506 rendah dan $ 0.00389955 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APYS sepanjang masa ialah $ 3.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00178505.

Dari segi prestasi jangka pendek, APYS telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +1.97% dalam 24 jam dan +12.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

APYSwap (APYS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.37K$ 28.37K $ 28.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 290.50K$ 290.50K $ 290.50K Bekalan Peredaran 9.77M 9.77M 9.77M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa APYSwap ialah $ 28.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APYS ialah 9.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 290.50K.