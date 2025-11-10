AQC Harga Hari Ini

Harga langsung AQC (AQC) hari ini ialah $ 0.00156424, dengan 7.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AQC kepada USD penukaran adalah $ 0.00156424 setiap AQC.

AQC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,486,386, dengan bekalan edaran sebanyak 950.23M AQC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AQC didagangkan antara $ 0.00150882 (rendah) dan $ 0.00189929 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00223188, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AQC dipindahkan -4.05% dalam sejam terakhir dan +47.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AQC (AQC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Bekalan Peredaran 950.23M 950.23M 950.23M Jumlah Bekalan 984,506,934.447606 984,506,934.447606 984,506,934.447606

Had Pasaran semasa AQC ialah $ 1.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AQC ialah 950.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984506934.447606. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.54M.