Aquari Harga Hari Ini

Harga langsung Aquari (AQUARI) hari ini ialah $ 0.01300973, dengan 0.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AQUARI kepada USD penukaran adalah $ 0.01300973 setiap AQUARI.

Aquari kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,535,556, dengan bekalan edaran sebanyak 118.00M AQUARI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AQUARI didagangkan antara $ 0.01253325 (rendah) dan $ 0.01332546 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01876426, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0044817.

Dalam prestasi jangka pendek, AQUARI dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan -5.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aquari (AQUARI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Bekalan Peredaran 118.00M 118.00M 118.00M Jumlah Bekalan 118,000,000.0 118,000,000.0 118,000,000.0

Had Pasaran semasa Aquari ialah $ 1.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AQUARI ialah 118.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 118000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.54M.