Ara (ARA) Maklumat Harga (USD)

Ara (ARA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARA sepanjang masa ialah $ 0.096114, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARA telah berubah sebanyak +0.90% sejak sejam yang lalu, +1.96% dalam 24 jam dan +5.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ara (ARA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.99K$ 52.99K $ 52.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.95K$ 71.95K $ 71.95K Bekalan Peredaran 736.48M 736.48M 736.48M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ara ialah $ 52.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARA ialah 736.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.95K.