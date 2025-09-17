Lagi Mengenai ARARA

Araracoin Harga (ARARA)

1 ARARA ke USD Harga Langsung:

$0.00056981
-0.50%1D
USD
Araracoin (ARARA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:16:14 (UTC+8)

Araracoin (ARARA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.00107827
$ 0
-0.00%

-0.54%

+4.45%

+4.45%

Araracoin (ARARA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARARA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARARA sepanjang masa ialah $ 0.00107827, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARARA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan +4.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Araracoin (ARARA) Maklumat Pasaran

$ 20.66M
--
$ 56.98M
36.25B
100,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Araracoin ialah $ 20.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARARA ialah 36.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.98M.

Araracoin (ARARA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Araracoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Araracoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Araracoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Araracoin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.54%
30 Hari$ 0+4.63%
60 Hari$ 0+12.99%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Araracoin (ARARA)

Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.

Araracoin (ARARA) Sumber

Araracoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Araracoin (ARARA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Araracoin (ARARA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Araracoin.

Semak Araracoin ramalan harga sekarang!

ARARA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Araracoin (ARARA)

Memahami tokenomik Araracoin (ARARA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARARA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Araracoin (ARARA)

Berapakah nilai Araracoin (ARARA) hari ini?
Harga langsung ARARA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARARA ke USD?
Harga semasa ARARA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Araracoin?
Had pasaran untuk ARARA ialah $ 20.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARARA?
Bekalan edaran ARARA ialah 36.25B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARARA?
ARARA mencapai harga ATH sebanyak 0.00107827 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARARA?
ARARA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARARA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARARAialah -- USD.
Adakah ARARA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARARA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARARAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.