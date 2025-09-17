Araracoin (ARARA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00107827$ 0.00107827 $ 0.00107827 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) +4.45% Perubahan Harga (7D) +4.45%

Araracoin (ARARA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARARA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARARA sepanjang masa ialah $ 0.00107827, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARARA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan +4.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Araracoin (ARARA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.66M$ 20.66M $ 20.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.98M$ 56.98M $ 56.98M Bekalan Peredaran 36.25B 36.25B 36.25B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Araracoin ialah $ 20.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARARA ialah 36.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.98M.