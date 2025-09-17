Arata AGI (ARATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Harga Terendah $ 0.00194257$ 0.00194257 $ 0.00194257 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.94% Perubahan Harga (7D) +1.94%

Arata AGI (ARATA) harga masa nyata ialah $0.00451509. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARATA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARATA sepanjang masa ialah $ 2.81, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00194257.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARATA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arata AGI (ARATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.61K$ 31.61K $ 31.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.15K$ 45.15K $ 45.15K Bekalan Peredaran 7.00M 7.00M 7.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Arata AGI ialah $ 31.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARATA ialah 7.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.15K.