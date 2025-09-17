ArbiDoge (ADOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.39% Perubahan Harga (1D) -1.66% Perubahan Harga (7D) +45.42% Perubahan Harga (7D) +45.42%

ArbiDoge (ADOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADOGE telah berubah sebanyak -1.39% sejak sejam yang lalu, -1.66% dalam 24 jam dan +45.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ArbiDoge (ADOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 940.99K$ 940.99K $ 940.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 940.99K$ 940.99K $ 940.99K Bekalan Peredaran 8.00T 8.00T 8.00T Jumlah Bekalan 8,000,000,000,000.0 8,000,000,000,000.0 8,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ArbiDoge ialah $ 940.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADOGE ialah 8.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 8000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 940.99K.