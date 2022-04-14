Tokenomik ArbiDoge (ADOGE)

Lihat cerapan utama tentang ArbiDoge (ADOGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
ArbiDoge (ADOGE) Maklumat

Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment.

Laman Web Rasmi:
https://www.arbidoge.net/

ArbiDoge (ADOGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ArbiDoge (ADOGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 933.78K
Jumlah Bekalan:
$ 8.00T
Bekalan Edaran:
$ 8.00T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 933.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000148
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik ArbiDoge (ADOGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ArbiDoge (ADOGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ADOGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ADOGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ADOGE, terokai ADOGE harga langsung token!

ADOGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ADOGE? Halaman ramalan harga ADOGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.