Arbion AI (ARAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00983871$ 0.00983871 $ 0.00983871 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.39% Perubahan Harga (7D) +7.39%

Arbion AI (ARAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARAI sepanjang masa ialah $ 0.00983871, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arbion AI (ARAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.68K$ 24.68K $ 24.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.42K$ 27.42K $ 27.42K Bekalan Peredaran 90.00M 90.00M 90.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Arbion AI ialah $ 24.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARAI ialah 90.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.42K.