ArbiSmart (RBIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 400.49$ 400.49 $ 400.49 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) -42.84% Perubahan Harga (7D) -42.84%

ArbiSmart (RBIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RBIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RBIS sepanjang masa ialah $ 400.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RBIS telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan -42.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ArbiSmart (RBIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.90K$ 3.90K $ 3.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Bekalan Peredaran 194.75M 194.75M 194.75M Jumlah Bekalan 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

Had Pasaran semasa ArbiSmart ialah $ 3.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RBIS ialah 194.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 450000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.00K.