Arbitrove Governance Token (TROVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00366393 $ 0.00366393 $ 0.00366393 24J Rendah $ 0.00375921 $ 0.00375921 $ 0.00375921 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00366393$ 0.00366393 $ 0.00366393 24J Tinggi $ 0.00375921$ 0.00375921 $ 0.00375921 Sepanjang Masa $ 0.052484$ 0.052484 $ 0.052484 Harga Terendah $ 0.00129044$ 0.00129044 $ 0.00129044 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) -0.42% Perubahan Harga (7D) +3.36% Perubahan Harga (7D) +3.36%

Arbitrove Governance Token (TROVE) harga masa nyata ialah $0.0037292. Sepanjang 24 jam yang lalu, TROVE didagangkan antara $ 0.00366393 rendah dan $ 0.00375921 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TROVE sepanjang masa ialah $ 0.052484, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00129044.

Dari segi prestasi jangka pendek, TROVE telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +3.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arbitrove Governance Token (TROVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Bekalan Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Arbitrove Governance Token ialah $ 1.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TROVE ialah 300.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.73M.