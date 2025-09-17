Arbius (AIUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 24J Rendah $ 3.65 $ 3.65 $ 3.65 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 24J Tinggi $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 Sepanjang Masa $ 1,086.22$ 1,086.22 $ 1,086.22 Harga Terendah $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -0.31% Perubahan Harga (7D) +26.54% Perubahan Harga (7D) +26.54%

Arbius (AIUS) harga masa nyata ialah $3.36. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIUS didagangkan antara $ 3.29 rendah dan $ 3.65 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIUS sepanjang masa ialah $ 1,086.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.52.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIUS telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan +26.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arbius (AIUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Bekalan Peredaran 311.33K 311.33K 311.33K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Arbius ialah $ 1.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIUS ialah 311.33K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.36M.