Arbus (ARBUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00180645 $ 0.00180645 $ 0.00180645 24J Rendah $ 0.00201992 $ 0.00201992 $ 0.00201992 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00180645$ 0.00180645 $ 0.00180645 24J Tinggi $ 0.00201992$ 0.00201992 $ 0.00201992 Sepanjang Masa $ 0.02271455$ 0.02271455 $ 0.02271455 Harga Terendah $ 0.00107399$ 0.00107399 $ 0.00107399 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) -1.17% Perubahan Harga (7D) -39.43% Perubahan Harga (7D) -39.43%

Arbus (ARBUS) harga masa nyata ialah $0.00198135. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARBUS didagangkan antara $ 0.00180645 rendah dan $ 0.00201992 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARBUS sepanjang masa ialah $ 0.02271455, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00107399.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARBUS telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, -1.17% dalam 24 jam dan -39.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arbus (ARBUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Bekalan Peredaran 566.66M 566.66M 566.66M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Arbus ialah $ 1.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARBUS ialah 566.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.99M.