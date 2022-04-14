Tokenomik Arbus (ARBUS)

Lihat cerapan utama tentang Arbus (ARBUS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Arbus (ARBUS) Maklumat

Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems.

Laman Web Rasmi:
https://arbus.ai/

Arbus (ARBUS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Arbus (ARBUS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.24M
$ 1.24M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 566.66M
$ 566.66M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.19M
$ 2.19M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02271455
$ 0.02271455
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00107399
$ 0.00107399
Harga Semasa:
$ 0.00218714
$ 0.00218714

Tokenomik Arbus (ARBUS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Arbus (ARBUS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ARBUS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ARBUS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ARBUS, terokai ARBUS harga langsung token!

ARBUS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ARBUS? Halaman ramalan harga ARBUS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.