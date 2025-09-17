Arcade (ARCD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.592641 Harga Terendah $ 0.00155501 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.16%

Arcade (ARCD) harga masa nyata ialah $0.00266755. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARCD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARCD sepanjang masa ialah $ 0.592641, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00155501.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARCD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arcade (ARCD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.08K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 266.76K Bekalan Peredaran 25.52M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Arcade ialah $ 68.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARCD ialah 25.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 266.76K.