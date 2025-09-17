Arcadia (AAA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.204724 $ 0.204724 $ 0.204724 24J Rendah $ 0.248059 $ 0.248059 $ 0.248059 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.204724$ 0.204724 $ 0.204724 24J Tinggi $ 0.248059$ 0.248059 $ 0.248059 Sepanjang Masa $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Harga Terendah $ 0.03513348$ 0.03513348 $ 0.03513348 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) -15.59% Perubahan Harga (7D) -17.29% Perubahan Harga (7D) -17.29%

Arcadia (AAA) harga masa nyata ialah $0.207456. Sepanjang 24 jam yang lalu, AAA didagangkan antara $ 0.204724 rendah dan $ 0.248059 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AAA sepanjang masa ialah $ 1.045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03513348.

Dari segi prestasi jangka pendek, AAA telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -15.59% dalam 24 jam dan -17.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arcadia (AAA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.73M$ 20.73M $ 20.73M Bekalan Peredaran 19.76M 19.76M 19.76M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Arcadia ialah $ 4.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AAA ialah 19.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.73M.