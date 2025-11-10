BursaDEX+
Harga Arcana Network langsung hari ini ialah 0 USD.XAR modal pasaran ialah 329,600 USD. Jejaki masa nyata XAR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Arcana Network langsung hari ini ialah 0 USD.XAR modal pasaran ialah 329,600 USD. Jejaki masa nyata XAR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai XAR

Maklumat Harga XAR

Apakah XAR

Laman Web Rasmi XAR

Tokenomik XAR

Ramalan Harga XAR

Arcana Network Logo

Arcana Network Harga (XAR)

Tidak tersenarai

1 XAR ke USD Harga Langsung:

$0.00049339
$0.00049339$0.00049339
0.00%1D
USD
Arcana Network (XAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:49:02 (UTC+8)

Arcana Network Harga Hari Ini

Harga langsung Arcana Network (XAR) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XAR kepada USD penukaran adalah -- setiap XAR.

Arcana Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 329,600, dengan bekalan edaran sebanyak 668.03M XAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XAR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.52, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, XAR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Arcana Network (XAR) Maklumat Pasaran

$ 329.60K
$ 329.60K$ 329.60K

--
----

$ 493.39K
$ 493.39K$ 493.39K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Arcana Network ialah $ 329.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XAR ialah 668.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 493.39K.

Arcana Network Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.36%

-9.36%

Arcana Network (XAR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Arcana Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Arcana Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Arcana Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Arcana Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-43.94%
60 Hari$ 0-72.75%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Arcana Network

Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XAR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Arcana Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Arcana Network yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XAR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Arcana Network Ramalan Harga.

Apakah itu Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

Arcana Network (XAR) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Arcana Network

Berapakah nilai 1 Arcana Network pada tahun 2030?
Jika Arcana Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Arcana Network berpotensi dan jangkaan ROI.
Arcana Network (XAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

