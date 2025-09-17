Arcas (ARCAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03091436 $ 0.03091436 $ 0.03091436 24J Rendah $ 0.03193945 $ 0.03193945 $ 0.03193945 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03091436$ 0.03091436 $ 0.03091436 24J Tinggi $ 0.03193945$ 0.03193945 $ 0.03193945 Sepanjang Masa $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Harga Terendah $ 0.00008075$ 0.00008075 $ 0.00008075 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +0.56% Perubahan Harga (7D) -0.12% Perubahan Harga (7D) -0.12%

Arcas (ARCAS) harga masa nyata ialah $0.03168466. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARCAS didagangkan antara $ 0.03091436 rendah dan $ 0.03193945 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARCAS sepanjang masa ialah $ 2.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008075.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARCAS telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan -0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arcas (ARCAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Bekalan Peredaran 69.43M 69.43M 69.43M Jumlah Bekalan 99,433,158.0 99,433,158.0 99,433,158.0

Had Pasaran semasa Arcas ialah $ 2.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARCAS ialah 69.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99433158.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.15M.