ArchAI Harga Hari Ini

Harga langsung ArchAI (ARCHAI) hari ini ialah $ 0.00294205, dengan 0.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARCHAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00294205 setiap ARCHAI.

ArchAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,196,155, dengan bekalan edaran sebanyak 407.39M ARCHAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARCHAI didagangkan antara $ 0.00292268 (rendah) dan $ 0.00295289 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00836712, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00271399.

Dalam prestasi jangka pendek, ARCHAI dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -4.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ArchAI (ARCHAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Bekalan Peredaran 407.39M 407.39M 407.39M Jumlah Bekalan 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

Had Pasaran semasa ArchAI ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARCHAI ialah 407.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 822688389.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.42M.