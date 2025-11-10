ArcheriumAi Harga Hari Ini

Harga langsung ArcheriumAi (ARCA) hari ini ialah $ 0.00010692, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARCA kepada USD penukaran adalah $ 0.00010692 setiap ARCA.

ArcheriumAi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,691.92, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M ARCA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARCA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01600777, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007191.

Dalam prestasi jangka pendek, ARCA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ArcheriumAi (ARCA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

