ArcheriumAI is a platform designed to revolutionize DeFi trading by integrating advanced AI tools. It combines token safety analysis, wallet tracking, real-time signal systems, and an automated sniper bot, all powered by AI. The Token Analyzer goes beyond basic checks, decompiling smart contracts to detect risks like honeypots, delayed liquidity pulls, and fake renounces. The Wallet Tracker helps users monitor their portfolio, track success rates, and follow high-performing wallets. Signals are AI-driven, customizable, and designed to alert users to key trading opportunities, including abnormal volume and crash detections. The sniper bot automates trades with user-defined risk management settings, enabling fast and efficient execution. Built on its own Ethereum node, ArcheriumAI ensures real-time data access without relying on third parties, making trading safer, faster, and more reliable.
Tokenomik ArcheriumAi (ARCA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik ArcheriumAi (ARCA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ARCA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ARCA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ARCA, terokai ARCA harga langsung token!
ARCA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ARCA? Halaman ramalan harga ARCA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
