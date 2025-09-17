Lagi Mengenai ARCHI

Archi Token Logo

Archi Token Harga (ARCHI)

Tidak tersenarai

1 ARCHI ke USD Harga Langsung:

$0.04182357
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Archi Token (ARCHI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:09:03 (UTC+8)

Archi Token (ARCHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0

$ 0

$ 1.93

$ 0.01455472

--

--

+7.16%

+7.16%

Archi Token (ARCHI) harga masa nyata ialah $0.04182357. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARCHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARCHI sepanjang masa ialah $ 1.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01455472.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARCHI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Archi Token (ARCHI) Maklumat Pasaran

$ 117.10K
$ 117.10K

--

$ 418.24K
$ 418.24K

2.80M

10,000,000.0

Had Pasaran semasa Archi Token ialah $ 117.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARCHI ialah 2.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 418.24K.

Archi Token (ARCHI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Archi Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Archi Token kepada USD adalah $ +0.0021856579.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Archi Token kepada USD adalah $ +0.0141151328.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Archi Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0021856579+5.23%
60 Hari$ +0.0141151328+33.75%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Archi Token (ARCHI)

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3

Archi Token (ARCHI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Archi Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Archi Token (ARCHI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Archi Token (ARCHI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Archi Token.

Semak Archi Token ramalan harga sekarang!

ARCHI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Archi Token (ARCHI)

Memahami tokenomik Archi Token (ARCHI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARCHI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Archi Token (ARCHI)

Berapakah nilai Archi Token (ARCHI) hari ini?
Harga langsung ARCHI dalam USD ialah 0.04182357 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARCHI ke USD?
Harga semasa ARCHI ke USD ialah $ 0.04182357. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Archi Token?
Had pasaran untuk ARCHI ialah $ 117.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARCHI?
Bekalan edaran ARCHI ialah 2.80M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARCHI?
ARCHI mencapai harga ATH sebanyak 1.93 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARCHI?
ARCHI melihat harga ATL sebanyak 0.01455472 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARCHI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARCHIialah -- USD.
Adakah ARCHI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARCHI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARCHIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Archi Token (ARCHI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

