Archi Token (ARCHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Harga Terendah $ 0.01455472$ 0.01455472 $ 0.01455472 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.16% Perubahan Harga (7D) +7.16%

Archi Token (ARCHI) harga masa nyata ialah $0.04182357. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARCHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARCHI sepanjang masa ialah $ 1.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01455472.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARCHI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Archi Token (ARCHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.10K$ 117.10K $ 117.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 418.24K$ 418.24K $ 418.24K Bekalan Peredaran 2.80M 2.80M 2.80M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Archi Token ialah $ 117.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARCHI ialah 2.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 418.24K.