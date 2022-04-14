Tokenomik Archi Token (ARCHI)

Lihat cerapan utama tentang Archi Token (ARCHI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Archi Token (ARCHI) Maklumat

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive:

  1. Share of protocol fees
  2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive
  3. share fees from Liquidity provider incentive pool
  4. share trading fees in uni-v3

Laman Web Rasmi:
https://archi.finance/
Kertas putih:
https://docs.archi.finance/

Archi Token (ARCHI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Archi Token (ARCHI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 117.10K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 2.80M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 418.24K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.93
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01455472
Harga Semasa:
$ 0.04182357
Tokenomik Archi Token (ARCHI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Archi Token (ARCHI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ARCHI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ARCHI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ARCHI, terokai ARCHI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.