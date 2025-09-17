Lagi Mengenai ARCX

Architex Logo

Architex Harga (ARCX)

Tidak tersenarai

1 ARCX ke USD Harga Langsung:

$0.116094
$0.116094$0.116094
0.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Architex (ARCX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:10:39 (UTC+8)

Architex (ARCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.116083
$ 0.116083$ 0.116083
24J Rendah
$ 0.116095
$ 0.116095$ 0.116095
24J Tinggi

$ 0.116083
$ 0.116083$ 0.116083

$ 0.116095
$ 0.116095$ 0.116095

$ 11.8
$ 11.8$ 11.8

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.81%

-0.81%

Architex (ARCX) harga masa nyata ialah $0.116094. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARCX didagangkan antara $ 0.116083 rendah dan $ 0.116095 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARCX sepanjang masa ialah $ 11.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARCX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Architex (ARCX) Maklumat Pasaran

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

--
----

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Architex ialah $ 1.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARCX ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.

Architex (ARCX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Architex kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Architex kepada USD adalah $ -0.0265278621.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Architex kepada USD adalah $ -0.0139874694.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Architex kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0265278621-22.85%
60 Hari$ -0.0139874694-12.04%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Architex (ARCX)

Architex is a mining layer targeting blockchains and AI networks such as BTC, Bittensor & Morpheus through its decentralized ASIC & GPU hardware infrastructure.

Architex (ARCX) Sumber

Laman Web Rasmi

Architex Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Architex (ARCX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Architex (ARCX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Architex.

Semak Architex ramalan harga sekarang!

ARCX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Architex (ARCX)

Memahami tokenomik Architex (ARCX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARCX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Architex (ARCX)

Berapakah nilai Architex (ARCX) hari ini?
Harga langsung ARCX dalam USD ialah 0.116094 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARCX ke USD?
Harga semasa ARCX ke USD ialah $ 0.116094. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Architex?
Had pasaran untuk ARCX ialah $ 1.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARCX?
Bekalan edaran ARCX ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARCX?
ARCX mencapai harga ATH sebanyak 11.8 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARCX?
ARCX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARCX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARCXialah -- USD.
Adakah ARCX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.