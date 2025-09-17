Architex (ARCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.116083 24J Rendah $ 0.116095 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.116083 24J Tinggi $ 0.116095 Sepanjang Masa $ 11.8 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.81%

Architex (ARCX) harga masa nyata ialah $0.116094. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARCX didagangkan antara $ 0.116083 rendah dan $ 0.116095 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARCX sepanjang masa ialah $ 11.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARCX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Architex (ARCX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.16M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.16M Bekalan Peredaran 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Architex ialah $ 1.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARCX ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.