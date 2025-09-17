Arcona (ARCONA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0048058 24J Tinggi $ 0.01519617 Sepanjang Masa $ 2.24 Harga Terendah $ 0.00161339 Perubahan Harga (1J) -64.09% Perubahan Harga (1D) -62.73% Perubahan Harga (7D) -63.28%

Arcona (ARCONA) harga masa nyata ialah $0.00488705. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARCONA didagangkan antara $ 0.0048058 rendah dan $ 0.01519617 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARCONA sepanjang masa ialah $ 2.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00161339.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARCONA telah berubah sebanyak -64.09% sejak sejam yang lalu, -62.73% dalam 24 jam dan -63.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arcona (ARCONA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 205.69K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 205.69K Bekalan Peredaran 15.18M Jumlah Bekalan 15,181,707.0

Had Pasaran semasa Arcona ialah $ 205.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARCONA ialah 15.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15181707.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 205.69K.