ARCS (ARX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01714116 $ 0.01714116 $ 0.01714116 24J Rendah $ 0.01856149 $ 0.01856149 $ 0.01856149 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01714116$ 0.01714116 $ 0.01714116 24J Tinggi $ 0.01856149$ 0.01856149 $ 0.01856149 Sepanjang Masa $ 18.77$ 18.77 $ 18.77 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.88% Perubahan Harga (1D) +7.12% Perubahan Harga (7D) +52.96% Perubahan Harga (7D) +52.96%

ARCS (ARX) harga masa nyata ialah $0.01844775. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARX didagangkan antara $ 0.01714116 rendah dan $ 0.01856149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARX sepanjang masa ialah $ 18.77, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARX telah berubah sebanyak +0.88% sejak sejam yang lalu, +7.12% dalam 24 jam dan +52.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARCS (ARX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.24M$ 92.24M $ 92.24M Bekalan Peredaran 176.03M 176.03M 176.03M Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ARCS ialah $ 3.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARX ialah 176.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.24M.