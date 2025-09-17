Ardor Harga (ARDR)
-0.41%
+1.25%
+1.72%
+1.72%
Ardor (ARDR) harga masa nyata ialah $0.08678. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARDR didagangkan antara $ 0.085483 rendah dan $ 0.08719 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARDR sepanjang masa ialah $ 2.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008745.
Dari segi prestasi jangka pendek, ARDR telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +1.25% dalam 24 jam dan +1.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Ardor ialah $ 86.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARDR ialah 998.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998466231.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.61M.
Pada hari ini, perubahan harga Ardor kepada USD adalah $ +0.00107254.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ardor kepada USD adalah $ -0.0077836713.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ardor kepada USD adalah $ -0.0035427674.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ardor kepada USD adalah $ +0.00298960251271072.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00107254
|+1.25%
|30 Hari
|$ -0.0077836713
|-8.96%
|60 Hari
|$ -0.0035427674
|-4.08%
|90 Hari
|$ +0.00298960251271072
|+3.57%
Ardor is the latest in the growing field of contenders for blockchain as a service (BaaS) providers. Ardor provides the blockchain infrastructure for businesses and institutions to leverage the strengths of blockchain technology without having to invest in developing custom blockchain solutions. Instead, Ardor offers a main chain that handles blockchain security and decentralization plus customizable child chains that come ready to use, right out of the box, for various business applications. Ardor goes beyond Nxt to solve critical issues of blockchain bloat, scalability, and customization. Nxt is a well respected, verified, and established blockchain technology with a comparatively long history and an experienced development team. However, as blockchain usage increases over the coming years Nxt, and other blockchain technologies, will face some fundamental problems with payments, scalability, and customization. The first and most straightforward problem is the use of native tokens for transaction fees. Nxt uses a forging proof of stake system, meaning that the total token supply has already been created and new tokens aren’t created with each block. Instead, the forgers that verify the blocks receive a portion of the transaction fees paid on the network. As such, the transaction fees need to be paid in NXT, even if you’ve created a new currency that’s independent of Nxt, you’ll still need to own NXT in order to pay miners, diluting the value of your own currency. To test Ardor’s capabilities and serve as an example of an operating child chain, the Ardor developers have created Ignis. Ignis will implement all of the customizable features that come from the Nxt code base. Essentially, Ignis will be a proof of concept and could be the first of many more child chains on the Ardor platform. The Ignis ICO recently raised $15 million in funding for development. In the future, Ardor child chains could be used to create equity trading platforms, digital file transfer services, private enterprise blockchain applications, and many more use cases. Ardor’s strengths are quick time to setup and wide customizability, making it a great option for companies looking to leverage blockchain without the resources to dedicate to custom development. Ardor has many architectural advantages. One of them and perhaps the most influential one is that it has been created using Java; one of the most widespread programming languages in the world today. This is definitely a step in the right direction seeing as it becomes ten times easier for a commercial application to succeed if the development language is one which most programmers can relate to.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Ardor (ARDR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ardor (ARDR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ardor.
Semak Ardor ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Ardor (ARDR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARDR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.