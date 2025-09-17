Ares Protocol (ARES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.2971$ 0.2971 $ 0.2971 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +11.50% Perubahan Harga (7D) +11.50%

Ares Protocol (ARES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARES sepanjang masa ialah $ 0.2971, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARES telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +11.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ares Protocol (ARES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.76K$ 116.76K $ 116.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 395.60K$ 395.60K $ 395.60K Bekalan Peredaran 295.15M 295.15M 295.15M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ares Protocol ialah $ 116.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARES ialah 295.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 395.60K.