ArGoApp (ARGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.576267$ 0.576267 $ 0.576267 Harga Terendah $ 0.00256598$ 0.00256598 $ 0.00256598 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -3.90% Perubahan Harga (7D) -3.90%

ArGoApp (ARGO) harga masa nyata ialah $0.00652077. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARGO sepanjang masa ialah $ 0.576267, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00256598.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARGO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -3.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ArGoApp (ARGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.87K$ 114.87K $ 114.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 427.38K$ 427.38K $ 427.38K Bekalan Peredaran 17.62M 17.62M 17.62M Jumlah Bekalan 65,541,667.0 65,541,667.0 65,541,667.0

Had Pasaran semasa ArGoApp ialah $ 114.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARGO ialah 17.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 65541667.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 427.38K.