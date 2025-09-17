Argon (ARGON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.437525$ 0.437525 $ 0.437525 Harga Terendah $ 0.0000541$ 0.0000541 $ 0.0000541 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.14% Perubahan Harga (7D) +6.14%

Argon (ARGON) harga masa nyata ialah $0.00047639. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARGON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARGON sepanjang masa ialah $ 0.437525, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000541.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARGON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Argon (ARGON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.64K$ 47.64K $ 47.64K Bekalan Peredaran 68.40M 68.40M 68.40M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Argon ialah $ 32.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARGON ialah 68.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.64K.