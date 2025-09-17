aRIA Currency (RIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.17% Perubahan Harga (7D) +13.17%

aRIA Currency (RIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIA sepanjang masa ialah $ 1.011, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

aRIA Currency (RIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Bekalan Peredaran 9.99B 9.99B 9.99B Jumlah Bekalan 9,988,468,331.163162 9,988,468,331.163162 9,988,468,331.163162

Had Pasaran semasa aRIA Currency ialah $ 5.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIA ialah 9.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9988468331.163162. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.11K.