Aria Premier Launch Harga Hari Ini

Harga langsung Aria Premier Launch (APL) hari ini ialah $ 0.771363, dengan 0.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APL kepada USD penukaran adalah $ 0.771363 setiap APL.

Aria Premier Launch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,339,034, dengan bekalan edaran sebanyak 10.81M APL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APL didagangkan antara $ 0.768894 (rendah) dan $ 0.800511 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.005, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.768894.

Dalam prestasi jangka pendek, APL dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan -16.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aria Premier Launch (APL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Bekalan Peredaran 10.81M 10.81M 10.81M Jumlah Bekalan 10,810,740.23751636 10,810,740.23751636 10,810,740.23751636

Had Pasaran semasa Aria Premier Launch ialah $ 8.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APL ialah 10.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10810740.23751636. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.34M.